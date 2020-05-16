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Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona gelindi! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla son blok konulacak

Temeli 2017’de atılan ve tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak olan ’nün yapımı hızla devam ediyor. Köprünün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloku, Başkan 'ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve tarafından gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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'nün yapım çalışmaları koronavirüs önlemleri kapsamında hızla sürüyor.

'nın 'gerdanlığı' olarak ifade edilen köprünün, 9 aydır süren köprü ayakları için artık sona gelindi.

Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK
Başkan Erdoğan'ın bugün telekonferansla katılacağı tören ile de Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak.

AYAKLAR 313.5 METREYE ULAŞTI
Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci blokların montajı başladı ve kulelerde 313.5 metre yüksekliğe ulaşıldı.

Son bloklar ise bugün düzenlenecek tören ile konulacak.

Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki törene, Ulaştırma ve katılacak.

Başkan 'ın ise telekonferans ile katılacak.

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