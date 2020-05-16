Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona gelindi! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla son blok konulacak
Temeli 2017’de atılan ve tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımı hızla devam ediyor. Köprünün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloku, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmaları koronavirüs önlemleri kapsamında hızla sürüyor.
Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olarak ifade edilen köprünün, 9 aydır süren köprü ayakları için artık sona gelindi.
Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK
Başkan Erdoğan'ın bugün telekonferansla katılacağı tören ile de Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak.
AYAKLAR 313.5 METREYE ULAŞTI
Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci blokların montajı başladı ve kulelerde 313.5 metre yüksekliğe ulaşıldı.
Son bloklar ise bugün düzenlenecek tören ile konulacak.
Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise telekonferans ile katılacak.
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