Son dakika: Bahçeli'den Akşener'in 'Memleket masası' çağrısına çok sert tepki: Ahlaksız teklif!
Son dakika haberine göre MHP Lideri Bahçeli, "Ahlaksız teklif Gazi Meclis'in güvenilirliğine saldırı. 2018'deki rezaletin yeniden yeşertilmesidir." diyerek çok sert çıktı.
MHP Lideri Bahçeli, "Ahlaksız teklif Gazi Meclis'in güvenirliğine saldırı. 2018'deki rezaletin yeniden yeşertilmesidir." diyerek çok sert çıktı.
Ayrıntılar gelecek...
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