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Son dakika: Bahçeli'den Akşener'in 'Memleket masası' çağrısına çok sert tepki: Ahlaksız teklif!

Son dakika haberine göre MHP Lideri Bahçeli, "Ahlaksız teklif Gazi Meclis'in güvenilirliğine saldırı. 2018'deki rezaletin yeniden yeşertilmesidir." diyerek çok sert çıktı.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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BAHÇELİ ÇOK SERT ÇIKTI: AHLAKSIZ TEKLİF!

MHP Lideri Bahçeli, "Ahlaksız teklif Gazi Meclis'in güvenirliğine saldırı. 2018'deki rezaletin yeniden yeşertilmesidir." diyerek çok sert çıktı.

Ayrıntılar gelecek...

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