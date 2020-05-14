14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini aştı

Son dakika haberleri... genelinde yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 300 bini aştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
ABONE OL
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 300 BİNİ AŞTI

Detaylar geliyor...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA