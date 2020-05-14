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Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ECZACILIK GÜNÜ MESAJI

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Koronavirüs'le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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