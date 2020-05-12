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Son dakika: Başkan Erdoğan: Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız

Son dakika haberleri... Başkan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMANIN ÇABASINDAYIZ

Başkan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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