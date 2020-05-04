İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Türkiye düşmanı New York Times'a ders!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi her fırsatta karalayan, son olarak Koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı ülkeler arasında saymayan New York Times gazetesine ders verdi.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI HASIR ALTI EDİLMİŞTİ

Amerikan gazetesinin 1 Mayıs tarihli başyazısında Almanya başta olmak üzere bazı ülkelere övgüler düzülürken, Türkiye'nin başarıları hasır altı edilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dünyaca ünlü gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı. New York Times gazetesine hitaben bir mektup kaleme alan Fahrettin Altun, Türkiye'yi gözardı edenlere sayılarla cevap verdi.

ALTUN YAZDIĞI MEKTUPLA CEVAP VERDİ

Altun, mektupta "Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya'da bir milyon kişi başına 83 kişi KOVİD-19 nedeniyle ölürken, yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Altun, bu yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini; 60.000'i aşkın vatandaşın ise başarıyla tedavi edildiğini vurguladı. İletişim Başkanı Altun, kamu kurumlarının özel sektör işbirliğiyle gerekli adımları atarak, tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatırken; aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 57 ülkeye malzeme ve yardım gönderdiğini ifade etti.

MEKTUBU YAYIMLADILAR

New York Times gazetesinin, Altun'un mektubunu yayımlamak zorunda kalması, yapılan hatanın kabul edildiği şeklinde yorumlandı.

Altun'un yazdığı mektup şu şekilde:

1 Mayıs tarihinde yayımlanan "In a Crisis, True Leaders Stand Out" (Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor) başlıklı başyazınızda Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesinde elde ettiği başarılar gözardı edilmiştir.

Türkiye, virüsle mücadele stratejisini oluşturmak için önde gelen tıp uzmanları ve salgın hastalık hocalarından oluşan bir Bilim Kurulu ihdas etmiştir. Bu dönemden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi, Türkiye'nin müdahalesini bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda yönetmiştir.

Bu hususta sayılar son derece açıktır.

Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler dizilen Almanya'da bir milyon kişi başına neredeyse 83 kişi KOVİD-19 nedeniyle ölürken, yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetlerin 2002 yılından itibaren milyarlarca dolar yatırım yaptığı ücretsiz ve evrensel sağlık sistemi sayesinde yeni enfeksiyonlar yavaşlatılmış; 60,000'den fazla hasta başarıyla tedavi edilmiştir.

Son olarak, güçlü imalat sanayiimiz, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle, hükümetin cerrahi maskeleri tüm vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca Türkiye, aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 55 ülkeye tıbbi gereçler ve solunum cihazları satmış veya hibe etmiştir.

Fahrettin Altun

Ankara, Türkiye

T.C. İletişim Başkanı

NEW YORK TİMES GAZETESİNİN TÜRKİYE KONUSUNDA KARNESİ KIRIKLARLA DOLU

Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık kumpasına; çukur operasyonlarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar Türk devletinin ve demokrasisinin karşı karşıya kaldığı tüm saldırılara destek oldu.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasından günler sonra FETÖ elebaşısının makalesini yayımlayarak terör örgütü liderini aklamaya çalıştı.

New York Times, Koronavirüs salgını sırasında Türkiye'ye yönelik saldırılarını sürdürdü. Gazetenin Türkiye'yle hiçbir ilgisi olmayan salgın haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanarak algı operasyonu yapmaya kalkması üzerine İletişim Başkanlığı yine harekete geçerek, dünyaca ünlü gazetenin editörüne özür diletmişti.

Aynı gazete, hiçbir kanıt göstermeden Türkiye'nin KOVİD-19 kaynaklı ölümleri gizlediğini iddia etmişti. İddia, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'a dayandırılmıştı.

New York Times İstanbul bürosunu İngiliz muhabir Carlotta Gall yönetiyor. Büroda bir süredir asistanlık yapan Şafak Timur ise daha önce terör bağlantısı nedeniyle kapatılan İMÇ TV'de çalışıyordu. Timur'un sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi karalayan, terör örgütlerine ve uzantılarına müzahir paylaşımlar yaptığı dikkat çekiyor.