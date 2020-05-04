04 Mayıs 2020, Pazartesi
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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirleriyle ilgili genelge gönderildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 81 İL VALİLİĞİNE GENELGE

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, , Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, , Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulacak.

Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

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