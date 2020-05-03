İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama
İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasında karara uymayanlarla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulanmıştır" ifadelerini uygulandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 1 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı sona ereceği hatırlatıldı.
31 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamaların aynı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"31 ilimizdeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız daha önceki kısıtlama kararlarında olduğu gibi evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."
- "133 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA TEDBİRLERİ UYGULANIYOR"
Ülke genelinde gerektiğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerleri için alınan karantina kararlarının titizlikle uygulandığı bildirilen açıklamada, "Bugün saat 20.00 itibarıyla 47 ilimizdeki bir ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 121 bin 51'dir. Öte yandan, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır." denildi.
"Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız, toplu taşıma araçları ile seyahatlerde, pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde, fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan iş yerlerinde, havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda, sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir."
- "VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ DEVAM ETMEKTE"
Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, market/süpermarketler gibi iş yerleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda denetimlerin devam edeceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlara bu süreçte gösterdikleri dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada, "Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Kovid-19 salgınını hep birlikte yeneceğiz." ifadesi kullanıldı.
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