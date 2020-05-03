İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sosyal mesafe uyarısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Soylu açıklamasında, ''Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafe, alışveriş yoğunluğu, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim.'' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadesini kullandı.
Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 3, 2020
Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım.
Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." uyarısında bulundu.
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