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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sosyal mesafe uyarısı

İçişleri Bakanı Twitter hesabından sosyal mesafe uyarısında bulundu. açıklamasında, ''Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafe, alışveriş yoğunluğu, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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BAKAN SOYLU'DAN SOSYAL MESAFE UYARISI!

İçişleri Bakanı , üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." ifadesini kullandı.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." uyarısında bulundu.

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