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1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...

'nin salgınıyla mücadelesi başarılı bir şekilde sürmeye devam ediyor. Başkan başkanlığında bugün toplanan kabinede ana gündem bayramdan sonra ilk normalleşme adımları olacak. Kabinede ayrıca 65 yaş yasağına esneme ile cuma gününe denk gelen ’la birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 güne uzatılması da konuşulacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan 18.30'da ulusa seslenecek.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Başkan bugün bir süredir yakın kurmaylarıyla mesaisini sürdürdüğü Huber Köşkü'nden beşinci dijital kabine toplantısına başkanlık ediyor. Toplantıda gündemi ağırlık olarak koronavirüse karşı alınan tedbirler ve salgının ardından normalleşme döneminde atılacak adımlar oluşturacak. Kabinede, okullarda 'da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak.

Son dakika: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? |Video SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI? |VİDEO

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK ESNETİLMESİ

Hürriyet'in haberine göre; Kabinede normalleşme döneminde kademe kademe hayata geçirilecek 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin yanı sıra 16 bakanlığın hazırladığı normalleşme eylem planları tüm yönleriyle değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgındaki son durumla ilgili bilgileri paylaşacağı toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sokaktaki yansımaları ve tedbirlere uyum konusunda 31 şehirden gelen istatistiklerle ilgili brifing verecek.

UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

Üç aşamalı uygulanması planlanan 'normalleşme adımları' ve alınması öngörülen yeni tedbirler de kabinenin bir diğer gündem maddesi olacak. Bu kapsamda başta , tarım ve sanayi olmak üzere üç kritik sektörde uygulamaya konulacak normalleşme senaryoları kabinede ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav takvimi, sınıf geçme, mezuniyetler, uzaktan eğitimin sonuçları ve önümüzdeki dönemle ilgili hazırlıklar konusunda bilgi verecek. Tedbirler kapsamında 30 Nisan'a kadar kararı alınan okullarda bu sürecin uzatılması da konuşulacak. İlk, orta ve liselerde uzaktan eğitime devama kesin gözüyle bakılıyor.

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AVM'LER KADEMELİ AÇILACAK

Kabinede ele alınacak planlamaya göre vaka sayılarının az olduğu küçük şehirlerde 'lerin ve restoranların kademeli olarak açılması öngörülüyor. Kurban Bayramı'na kadar geçecek iki aylık dönemdeki sahadaki duruma göre normalleşmenin eğitim, ulaştırma, sağlık alanında kademeli olarak genişletilmesi ve virüs öncesindeki döneme dönülmesi planları da kabinenin gündemi arasında olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mayıs ayı sonundan başlayarak normalleşmesi planlanan turizm sezonunda otellerde uygulanacak kurallar, açık büfenin sonlandırılması, odaların belli süre boş bırakılması, tesislerdeki yeni hijyen kriterleri ve hazırlıkları süren sertifikasyon çalışmalarıyla ilgili Erdoğan'a brifing verecek.

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