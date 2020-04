Yandaşçılık anca böyle olur! Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında böyle özür diledi

Türk televizyonculuk tarihinde bir ilk yaşandı. Tele-1 Televizyonu'na 'Neden' isimli programı sunan Can Ataklı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzüldüğü gerekçesiyle canlı yayında kendisinden özür diledi. Can Ataklı, "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Üzüntü yarattıysam özür dilerim" dedi.

"CAN ATAKLI YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİ VE BU NEDENLE DE ÖZÜR DİLEDİ"

Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, Can Ataklı'nın Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilediğini açıkladı. Yanardağ, "Can Ataklı bugün durumu açıkladı ve gerekli tavrı aldı. Yanlış anlaşıldığını söyledi ve bu nedenle de özür diledi" ifadelerini kullandı.

Yanardağ; "İktidar dururken muhalefetle uğraşacak bir halimiz yok. İstanbul'u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur" iddiasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Can Ataklı ve Merdan Yanardağ'ın açıklamalarının ardından Tele-1 Televizyonu'na reklam vermesi dikkat çekti.

"BELKİ DOZU FAZLA OLAN BİR ELEŞTİRİDE BULUNDUM"

Can Ataklı, 23 Nisan 2020 tarihinde Tele-1 Televizyonu'nda yeni açıklamada bulundu ve Ekrem İmamoğlu üzüldüğü gerekçesiyle kendisinden özür diledi.

Can Ataklı, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirim oldu, biraz sert oldu. İki gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle belki dozu fazla olan bir eleştiride bulundum. Ve bunu ilk defa yapmıyorum. Bunun garip garip tepkileri geliyor. Benim canımı sıkan şu. Ya arkadaş şimdi sırası mı? Şimdi sırası dediğiniz an iş bitiyor benim kafamda. Çünkü o zaman bütün eleştirdiğimiz bu iktidara yönettiğimiz eleştirilerin aynısını istiyorsun benden. Ben ne diyorum: 'Hiç mi vicdanınız yok?'"

"ÜZÜNTÜ YARATTIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

"Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Efendim ben eleştirilerimi üzmek, aşağılamak ve karalamak için yapmam. Üzüntü yarattıysam özür dilerim üzüntü yarattıysam ama eleştirilerim baki. Ben onları söyledim. 'Efendim yanlış anlaşıldı, maksadını aştı' değil. Çok net söyledim sadece sert söyledim."

"BEN DE YÜRÜMÜŞÜM Kİ, TAM YÜRÜMÜŞÜM"

"Ekrem İmamoğlu'na da söylüyorum. Diyorum ki, 'Lütfen bu konuda sakin olun.' Bir şey yaptığından değil üzülmelerini söylüyorum. Öfkeli, 'Aaa bunu bize nasıl yapar?' Hiç şey olmayın."

"Ekrem bey üzülmeyin. Çok sertse söylediklerim ki sert. Ben de dinleyince 'Vay anasını' dedim. Ben de yürümüşüm ki, tam yürümüşün. Ha üzdüysem, (Eleştiriler için demiyorum) üzüntü yarattıysam özür dilerim o kadar ama söylediklerim 'Abi yanlış anlaşıldı. Ay aman. Onu demek' değil. Eleştirim baki, dozu kötü.. Budur. Şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettik. Gönlünü de alalım. Çok güzel klip var belediyenin hazırladığı. Hazır mı arkadaşlar 23 Nisan'la ilgili? Onu da seyredelim ve diğer konularımıza devam edeceğiz."

MİLİTAN TELEVİZYONCULUK: İSTANBUL'U HEP BERABER KAZANDIK

Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, "İstanbul'u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur. Can Ataklı, yanlış anlaşıldığını söyledi ve bu nedenle de özür diledi" ifadelerini kullandı.

"CAN ATAKLI, YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİ, ÖZÜR DİLEDİ"

Merdan Yanardağ, şunları söyledi:

"Sosyal medyada ve kamuoyunda tartışıyor. Seyircilerimizin arasında da görüşülüyor ve tartışılıyor. Bizim sabah program yapan Can Ataklı arkadaşımız bugün kendisiyle konuşamadım. Gerçi dünden itibaren konuştuk ve yazıştık, yüz yüze geldik. Dün sabah programında İstanbul Belediyesi'ne ilişkin yaptığı bazı eleştiriler epeyce bir tartışmaya yol açtı. Kendisi de bugün durumu açıkladı ve gerekli tavrı aldı. Yanlış anlaşıldığını söyledi ve bu nedenle de özür diledi."



"Ben burada şunu belirtmek isterim. Bu açıklama yapmayı bir zorunluluk oldu çünkü epeyce bugün bir talep geldi. Tele-1 hiçbir zaman kendi yayın çizgisinden herhangi bir sapma ve herhangi değişlik içerisine girmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu Can Ataklı için de geçerlidir. Can Ataklı başından itibaren bizim beraber olduğumuz, yolun çok önemli kısmında en azından son iki yıldır beraber olduğumuz bir arkadaşımızdır. Kendisi deneyimli gazetecidir ve gereğini yapacaktır."

"CAN ATAKLI, SABAHTAN KENDİ TUTUMUNU AÇIKLADI"

"Tele-1'in genel bir yayın siyaseti var ve bu yayın siyasetini hep birlikte belirledik. Bu genel yayın politikasına herkes uygun davranacaktır. Bundan hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Kimseyi üzmek, kimseye hakaret etmek eleştiri sınırlarını aşarak kimseye hak etmediği kavramlarla hitap etmek söz konusu olamaz. Can Ataklı zaten sabahtan kendi tutumunu açıkladı. Buradan bir kez daha deklare isterim, açıklamak isterim bütün seyircilerimize…"

"İKTİDAR DURURKEN MUHALEFETLE UĞRAŞACAK BİR HALİMİZ YOK"

"Liberallerin düştüğü hataya, bir dönem düştüğü hataya daha sonra ulusalcı ama yetmez ama evetçilerin düştüğü hatayı tekrarlayarak iktidar dururken muhalefetle uğraşacak bir halimiz yok."

"İSTANBUL'DA BERABER KAZANDIK"

"İstanbul'u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur. Dolayısıyla biz şöyle bir tutum içerisinde değiliz. Hem nalına, hem de mıhına gibi klasik bir gazeteci tavrı vardır. Böyle bir gazetecilik tavrı içinde de değiliz."

"YAYIN POLİTİKANIZ MI DEĞİŞİYOR? YOK BÖYLE BİR ŞEY!"

"Bizim yayın ilkelerimiz bunlardır. Bu anlamda taraf olduğumuzu başından itibaren ilan etmiş bir duruşa ve perspektife sahibiz. O bakımdan hiçbir seyircimizin bir herhangi kuşkusu olmasın. Bugün çok sayıda mesaj geldi, telefonla arayanlar oldu. 'Ne oldu? Yayın politikanız mı değişiyor' diye. Yok böyle bir şey."



CAN ATAKLI'NIN EKREM İMAMOĞLU'NU ÜZEN KONUŞMASI!

Tele-1 Televizyonu'na 'Neden' isimli programı sunan Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmamasını eleştirmiş ve İBB'yi iş bilmez, acemi ve çapsız olmakla suçlamış ve "Net söylüyorum, bahanesi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada çok büyük hata yaptı. 'Yolunu yapmayacağız' diye bir açıklama yaptılar birde" demişti.



"SEN YAPACAKTIN, HASTANENİN YOLUNU. BÜTÜN GÜCÜNÜ SEFERBER EDİP YAPACAKTIN"

Can Ataklı, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'ni, 'Muazzam bir bina' olarak yorumladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni şu sözlerle tepki gösterdi:

"Onu bunu bilmem. Net söylüyorum, bahanesi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada çok büyük hata yaptı. 'Yolunu yapmayacağız' diye bir açıklama yaptılar birde. Böyle bir iş bilmezlik, böyle acemilik, böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Sen yapacaktın, o hastanenin yolunu. Bütün gücünü seferber edip yapacaktın."



"BU ŞOVLARLA FALAN OLMAZ"

"Benim milletim bugünlerde şifa bulacak orada. Şovlarla falan bu iş olmaz. Cumhurbaşkanlığı hayali falan görenler varsa olmaz, bu şekilde olmaz. Bana sorarsanız haklı mı, teknik olarak haklı. Ama banane. Şunu anlamıyorlar, orada bir hastane yapılmış. Benim milletim şifa bulacak orada. Zorlukla gidiyor. Bunu anlatamazsın."

"KİBİRDEN DİNLEDİKLERİ DE YOK"

"Kibirden dinledikleri de yok. Rutin işler çocuğu koysan da gider. Ne zaman belediye başkanına ihtiyaç var. Orada iradeye ihtiyaç var. Sen 25 yıl yönetemedin İstanbul'u. Böyle giderse 25 yıl daha göremeyeceksiniz kardeşim."

"AMAÇ HALKA HİZMET OLSA DURDURAMAZLAR, AVANTA PEŞİNDEYSENİZ OLMAZ"

"Yok. İstanbul'da yardımları engelliyorlarmış. Ben başkan olacağım, sen beni engelleyebileceksin he. İstanbul devlet gibi bir yer ya. Amaç halka hizmetse durduramazlar. Ama avanta peşindeyseniz olmaz. Halka hizmetse amaç ortalığı ayağa kaldırırım ya. Bizden yardım bile istemediler biliyor musunuz? Kulağıma geliyor, yok başka seni mi arasın? Arasa ne olacak? Ama kafa bu, dar, vizyonsuz, küçük. O yüzden İstanbul şimdi böyle oluyor. O yolu yapacaktın kardeşim. Lamı cimi yok. Yapacaktın. Senin adamlarının kafası bu… Bir reklamcı bulur anlatırsın, yok öyle, yok böyle. Haklı falan değilsin. Ne haklısı ya, o yolu yapacaktın."

"GİDİN, SORUN BAKALIM DESTEK VEREN KALDI MI?"

"Şimdi İstanbul'un her tarafında Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenler dışında CHP'ye bir destek var mı ya? Gidin sorun bakalım. İstabul senindir ile donatmışsın her yeri. Hep edebiyat. İcraat yok. İcraatinle ezmen lazım. Sen sadece ağla. Beni ilgilendirmiyor. Yapın o yolu."

