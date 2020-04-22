Bunun adı organize kötülük! Ekrem İmamoğlu kararları hiçe sayıyor: Otobüsler garajda bekliyor | Video

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına karar verdi ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kararı uygulamıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; hem İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararı uygulamıyor, hem de otobüs ve metrobüsleri garajlarda bekletiyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11 Nisan 2020 tarihinde aldığı ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik kararını uygulanmadığı ortaya çıktı.

ANADOLU İETT GARAJI'NDA OTOBÜSLER BEKLİYOR!

Kadıköy ilçesi Kayışdağı Küçükbakkalköy'de bulunan Anadolu İETT Garajı'nda çok sayıda otobüsün bekletildiği öğrenildi. Yolcuların seyahatleri sırasında güçlük yaşamasına neden oluyor.

İMAMOĞLU, İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ'NİN AÇIKLADIĞI SON KARARIN UYGULANAMAMA İHTİMALİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPIYOR

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşımada yüzde 80'ne yakın kapasitelerini kullandıklarını, toplu taşımanın normal zamanın yüzde 15'lere kadar düşmüş durumda olduğunu belirterek, "Bir kısım ufak sorunlar yaşıyoruz ama bu sorunlar gerçekten çok yoğun sıkıntı sorunlar değil" iddiasında bulundu.



Ekrem İmamoğlu; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin; 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcunun koltuklara oturması, ayakta ise sadece 6 yolcunun seyahat edebilmesine yönelik kararını değerlendirdi. İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin ulaşım konusunda bilim kurulu kurduğunu belirterek, "Mevcut şu an son açıklanan kararın uygulanamama ihtimali üzerine yaptığımız çalışmalar bunlar…" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA BİZİM YAPTIĞIMIZ OTOBÜS AZALTMA ORANI YÜZDE 20"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da otobüs azaltma oranı yüzde 20 olduğunu açıklamıştı.

Murat Ongun, bir özel televizyon kanalına açıklamada bulundu. Ongun, İstanbul'da toplu taşıma sefer sayısının azalma oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, "İstanbul'da bizim yaptığımız otobüs azaltma oranı yüzde 20. Yani bizim normal hatlarda azalttığımız otobüs sayısı son derece az. Yüzde 90 diyorum, yüzde 20 diyorum. Yüzde 20'nin çoğu da şu anda kullanılmayan, kapalı olanlar yerlere giden hatlardır" iddiasında bulundu.

İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİSİ, ULAŞIM REZALETİNE EL KOYMUŞTU!

İstanbul Valiliği; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 13 Nisan 2020 Pazartesi saat:05.00'den itibaren geçerli olmak üzere; toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararlar aldığını açıklamıştı.



23 KOLTUKLU OTOBÜSE KOLTUKTA 12, AYAKTA 6 YOLCU ALINACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; otobüs ve metrobüslerde koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmamasına; araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına karar verdi.



Kararla; 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcu koltuklara oturabilecek, ayakta ise sadece 6 yolcunun seyahat edebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararından önce 23 koltuklu otobüse 50 yolcu alınıyordu.





OTOBÜS VE DURAKTA BEKLEYEN YOLCULARIN SOSYAL MESAFEYE UYMALARINI İÇİN İŞARETLEMELER YAPILACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına da karar verdi.

"VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİN ÖNLENMESİ İÇİN SEFER SAYILARININ ARTIRILSIN"

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararında; araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve yapılan düzenlemelerin halka ilan edilmesine hükmetti.

30 İETT HATTININ SEFERİ İPTAL EDİLDİ

‪İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etmişti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği İETT hatları şunlar:

📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez

📌 76BT: Tepekent - TÜYAP

📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs

📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere

📌 92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü

📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs

📌 HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.

📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park

📌 MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent

📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray

📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü

📌 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi

📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi

📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı

📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro

📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı

📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay

📌 25G: Sarıyer -Taksim

📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer

📌 26B Gayrettepe - Eminönü

📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye

📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan

📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim

📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro

📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş

📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı

📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü

📌 59S: Levazım Mahallesi - Şişli

📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli

📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere



OTOBÜS VE METROBÜSLER İETT GARAJLARDA BEKLETİLİYOR

Koronavirüs salgınına rağmen otobüs ve metrobüslerin birçoğu İETT garajlarında bekletiliyor. Edirnekapı İETT Garajı'nda çok sayıda metrobüs ve otobüsün bekletildiğine yönelik fotoğraf kamuoyunda tepki toplamıştı.

İETT'nin; İkitelli, Edirnekapı, Topkapı, Kağıthane, Ayazağa, Anadolu, Hasanpaşa, Şahinkaya, Avcılar, Beylikdüzü, Yunus, Sarıgazi ve Kurtköy'de garajları bulunuyor.



TRAMVAY VAGONLARI 8'DEN 4'E DÜŞÜRÜLDÜ, SEFER ARALIKLARI 10 DAKİKAYA ÇIKARILDI

Tramvay vagonlarının 8'den 4'e düşürülmesi, sefer aralarının önce 7 dakika, daha sonra 10 dakikaya çıkarılması tramvaylarda yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.



METRO SEFERLERİ SAAT 21.00'DEN SONRA YAPILMIYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını açıklamıştı.

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."

Çalışan vatandaşların saat:21.00'den sonra evlerine ulaşmakta güçlük yaşadığı ifade ediliyor.

KENAN KIRAN / SABAH