Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı! ''Bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan koronavirüsle mücadele mesajı verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan koronavirüsle mücadele mesajı verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.'' ifadelerini kullandı.