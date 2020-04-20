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Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı! ''Bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz''

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KOVİD-19'LA MÜCADELE MESAJI!

Başkan , Twitter'dan koronavirüsle mücadele mesajı verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.'' ifadelerini kullandı.

Başkan , Twitter'dan koronavirüsle mücadele mesajı verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.'' ifadelerini kullandı.

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