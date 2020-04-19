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Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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ÜNLÜ DOKTOR KORONAVİRÜS SEBEBİYLE VEFAT ETTİ

Son dakika haberine göre; Denizli'nin tanınmış isimlerinden, 'veteran' kategorisinde katıldığı koşularda birçok madalya kazanan Opr. Dr. (74), nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acıpayam Devlet Hastanesi'nden bir süre önce emekli olan, Opr. Dr. , 20 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özkan'da, yapılan muayene, tahlil ve testlerin sonucunda 'Covid-19' teşhis edildi. tedavisine başlanan Özkan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Her gün aksatmadan 15 kilometre koşan, katıldığı master'lar atletizm yarışlarında birçok madalya kazanan, en son katıldığı koşularda 5 bin ve 10 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Cemal Özkan'ın ölümü, yakınları, meslektaşları ve sevenlerini üzdü.

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