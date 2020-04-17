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Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni sokağa çıkma yasağı açıklaması: 31 ilde denetim yapılacak

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak" denildi.

İçişleri Bakanlığı, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak." açıklamasında bulundu.

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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

31 İLDE DENETİM YAPILACAK
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak.

Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak.

Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak.

Son dakika: 31 şehirdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama SON DAKİKA: 31 ŞEHİRDEKİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

VALİLİKLERE TALİMAT GÖNDERİLDİ
İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak 31 İl valiliğine, kısıtlama başlamadan önce uygulama yapılması yönünde talimat gönderdi. Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il ile il sınırları içerisinde bulunan vatandaşların (istisnalar hariç) sokağa çıkmaları yasaklandığı belirtildi.

YASAK BU GECE BAŞLIYOR
Bakanlık valiliklerden, koronavirüs (Covid 19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 31 İlde; 17.04.2020 Cuma günü 15.00-24.00 saatleri arasında; uygulama yapılmasını istedi.

Bu kapsamda bugün belirtilen saatlar arasında market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları vb. yerlerde/alanlarda sosyal mesafe kuralı/maske kullanımı uygulamalarına ilişkin denetimlerin en üst seviyede yapılacak. Toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların denetlenecek. Bugün saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak.

KARARA UYMAYANLARA PARA CEZASI
Bakanlık valiliklerden söz konusu kontrol/denetim ve gerektiğinde sosyal mesafe tedbirlerinin alınarak uygulanabilmesi adına görevlendirme ve planlamaların ivedilikle yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi. Ayrıca alınan kararlara uymayan iş yerlerine ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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