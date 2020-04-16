Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 16 Nisan Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugün 40.427 kişiye test yapıldı, 4.801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybederken toplamda vefat sayısı 1.643 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 40 bin 427 testten 4 bin 801'i pozitif çıktı. Bugün yaşamını yitiren 125 kişi ile birlikte koronavirüsten toplam can kaybı 1643'e yükseldi. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 89 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden de paylaşılan tabloya göre; Son 24 saatte yapılan 40 bin 427 testten 4 bin 801'i pozitif çıktı. Bugün yaşamını yitiren 125 kişi ile birlikte koronavirüsten toplam can kaybı 1643'e yükseldi. 1415 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 518 bin 143, toplam vaka sayısı 74 bin 193, toplam vefat sayısı 1643, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı 1040, toplam iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 89 olarak açıklandı.
'GÜNDE 40 BİN TEST HEDEFİNİ AŞTIK'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.
İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ
Bugün 1.415 kişi daha koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplamda iyileşen kişi sayısı 7.089 oldu.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/if79hgmejb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2020
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