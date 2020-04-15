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Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı dünya genelinde 130 bini aştı

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 130 BİNİ AŞTI!

Son dakika haberi... Kovid-19'dan ölenlerin . Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı ise 500 bini geçti.

geliyor...

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