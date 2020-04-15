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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: G20 Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK DUYURDU: G20 EYLEM PLANI ÜZERİNDE MUTABIK KALDIK

, Twitter'dan Maliye Bakanları ve Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Albayrak açıklamasında, ''Bakan Maliye Bakanları ve Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldi. Toplantıda üzerinde mutabık kaldık. Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı ve olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik.'' ifadelerini kullandı.

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