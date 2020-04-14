Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları ve Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca test sayısında 30 bin barajının geçildiğini belirtirken, vaka artış hızının kontrol altına aldığını belirtti. Bakan Kova vaka sayılarında son 24 saatte 107 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları ve Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayılarını açıklıyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Bir salgın için kesin ifadeler kullanılamaz. Tedbirleri herkes aynı ciddiyetle yüzde yüz uygularsa 'umut'tan daha iyi kelimeler kullanacağız. Tedbirlere uyalım diyorum. Tedbirleri uyguladığımızda tek sorun eldeki vakalardır.

Her ülke kendi mücadelesini kendi şartlarıyla veriyor. Her olay sizin gözünüzün önündedir. Tablonun olumsuz yönü tam, olumlu yönlerinin bazıları sizin gözünüzün önündedir.

Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

"YAYILMAZ HIZI KONTROL ALTINA ALINDI"

Şuan ile yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız.

Vaka artış hızının düşüşe geçmesini filyasyon ile sağladık. İlk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakada filyasyon uyguladık. Vakaların 3 gün içinde temas ettiği herkese ulaştık.

Filyasyon (hastanın temas içinde olduğu süreç) neler oluyor? Bu kişilere ulaşılıyor ve tarama yapılıyor. Sonuçlara göre tedavi başlıyor.

Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Bir hastalıkla mücadelede diğer ülkelerle kıyaslamak çok insancıl gelmiyor. Salgının önünü kesmenin yolu temas kesmek.

Hastaların temas ettiği 261 bin 989 kişi tespit edildi. Vakaların ne zaman kimlerle görüştüğü, arkadaşları, iş yeri ve sosyal çevresinin bilgileri toplanıyor. Bu kişiler otomatik olarak filyasyon sistemine düşüyor. Filyasyon ekipleri ortalama 3 kişiden oluşan ekiplerdir. Vakanın hikayesi alınır alınmaz harekete geçilir. Filyasyon ekipleri doğrudan adrese ulaşır. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır.

Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür.

filyasyon çalışmamızın bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Belirti ortaya çıkıp çıkmamaları aile hekimleri tarafından belirleniyor. Koronavirüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar inmiş bir mücadeledir. Sokağa, binaya ve eve uzanmış durumdadır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin her yerinden gelen anlık verileri tek bir yerde toplamaktadır. Küçük bir kentimizdeki küçük bir yerde hangi hastanemizin ateşinin kaç kez ölçüldüğü bile bilinir.

1 milyon 100 bini aşkın profesyonel sağlık ordumuzun çabalarına güvenin. Tedbirlerden taviz vermeyin.

Vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yopğun bakımda başarılıyız. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadele üsün taraf biziz. Hareket azalt, izolasyonu artır. Bu kuralı uygularsan özlediğimiz hayata kısa sürede kavuşacağız.

BAKAN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

33 bin 70 test yapıldı. 4 bin 62 pozitif vaka çıktı. 65 bin 111'e ulaştı. 107 vatandaşımız hayatını kaybederken toplam can kaybı bin 403'e yükseldi. Son 24 saatte 842 hastamız iyileşti.

BAKAN KOCA SORULARI CEVAPLIYOR

Türkiye'de vaka artışı devam ediyor. Vaka artış hızı azaldı. Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Vaka sayısı arttıkça hastaneye yatış oranı da artar. İngiltere, İspanya ve şimdi de ABD'de bunu görüyoruz. Türkiye'de ise vaka artış hızı düşmekle birlikte vaka sayısı artarken entübe hasta sayısında stabilleşmeye girildiğini net görüyoruz.

Ceza İnfaz Yasası

Biz sağlık taramalarında şüphesi olanları zaten hastaneye alıyoruz. İzolasyon anlamında da uyarılarımız var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız var.

1 MİLYON İLAÇ STOKLADIK

Dünya koronavirüsle mücadele için ilaç peşinde, biz ise bu ilacı en başından 1 milyon adet stokladı. Çin dahil olmak üzere vakaların erken olarak cihaza bağlanmasının iyi olacağını belirtmişti. Biz gördük ki bu yöntem süreci uzatıyor.

Türkiye'nin klinik araştırmalar merkezi olmasını istemiyoruz. Bir iki yaklaşımlar oldu, tavrımızı net bir şekilde ifade ettik. Kendi çalışmalarımızı daha önemli gördüğümüzü belirttik.