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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3. kez toplandı! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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GÖZLER BU TOPLANTIDA! BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Son dakika haberine göre , koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez telekonferans yöntemiyle saat 15.07'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda sunum yapacak. Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Başkan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile virüsün ekonomideki etkileri değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü 'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katılıyor.

Başkan Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

BAKAN SOYLU VE KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantının ana gündemini daha önce olduğu gibi yine Kovid-19 oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEĞERLENDİRİLECEK

Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam etmesi bekleniyor. Toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan tedbirler de değerlendirilecek.

VATANDAŞA ESTEK VE TEŞVİKLER DE MASAYA YATIRILACAK

Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlara koronavirüs ile mücadele sonrası atılacak adımların ve stratejilerin geliştirilmesi talimatı vermişti.

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