MSB: Kilis'te 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, 16 adet M-14 antipersonel mayınının tespit edildiği açıklandı.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yaptıkları mayın, el yapımı patlayıcı aramasında 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi" denildi.
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