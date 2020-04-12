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MSB: Kilis'te 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2020
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BAKANLIK: TİMLERİMİZ TESPİT EDİP TEMİZLEDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, 16 adet M-14 antipersonel mayınının tespit edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yaptıkları mayın, el yapımı patlayıcı aramasında 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi" denildi.


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