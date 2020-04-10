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Son dakika: Bilim Kurulu'nda kritik toplantı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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GÖZLER BU TOPLANTIDA! BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Son dakika haberine göre Saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE'E SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. bugün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sının pozitif çıktığını, 96 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini duyurdu.

, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; bugün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

BAKAN KOCA: VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞME EĞİLİMİNDE
Bakanlığın paylaştığı verileri Twitter hesabından da duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'evde kal' çağrısına uyanlara teşekkür etti SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste rakamları açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE RAKAMLARI AÇIKLADI
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU! PANDEMİ İZOLASYON TAKİP UYGULAMASI BAŞLADI

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