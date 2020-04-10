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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRK KONSEYİ ZİRVESİ MESAJI

Son dakika haberleri... Başkan , Twitter hesabından hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Allah’ın izniyle Koronavirüs’le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan , Twitter hesabından hakkında paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın izniyle Koronavirüs'le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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