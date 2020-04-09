09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ve Lübnanlı mevkidaşı Hitti telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 11 kritik temas DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN 11 KRİTİK TEMAS

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA