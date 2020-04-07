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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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GÖZLER BU TOPLANTIDA! BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Son dakika haberine göre Koronavirüs , bugün salgında son durum ve yeni tedbirlerle ilgili toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs toplantısına başkanlık edecek.

toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 19:00'da basın açıklaması yapacak.

BAKAN KOCA: KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 649 OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan 21 bin 400 koronavirüs testinden 3 bin 148'inin pozitif çıktığını, 75 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 21 bin 400 koronovirüs testinden 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 284 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı bin 326 olarak yer aldı.

'TEST SAYIMIZ 30 BİNİ BULACAK'
Bakan Koca, tabloyla birlikte paylaştığı mesajında, "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.

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