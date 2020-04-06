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Son dakika: Bakan Selçuk'tan bursluk sınavı açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN BURSLUK SINAVI AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... Bakanı Ziya Selçuk, "İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler, 1.dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak" açıklamasında bulundu.

Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi.

SINAV 6 HAZİRAN'A ERTELENMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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