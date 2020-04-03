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Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında video konferans ile toplandı

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA ÖNEMLİ TOPLANTI

Son dakika haberine göre; (), Başkan ve Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

(), Başkan ve Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40'da başladı.

Öte taraftan da kritik toplantıdan ilk kareler paylaşıldı.





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