Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında video konferans ile toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40'da başladı.



Öte taraftan da kritik toplantıdan ilk kareler paylaşıldı.











