Son dakika: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, Corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, Corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman vefat etti.
ASKF Genel Başkanı Ali Düşmez'in yardımcılığını yapan Ahmet Karaman tedavi gördüğü Okmeydanı Araştırma Hastanesi'nde virüs ile mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu.
TFF İstanbul İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de bir çok canımızı aramızdan alan Covid 19 pandemisi, maalesef can almaya devam ediyor. Federasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı, uzun zaman amatör spora büyük hizmetleri olmuş Sayın Ahmet Karaman'ın bugün aldığımız kötü bir haberle virüse yenik düştüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Karaman virüse karşı tedavi gördüğü Okmeydanı Araştırma Hastanesi'n de mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu. Merhum Ahmet Karaman'a Allah'tan rahmet başta ailesi ve tüm amatör spor camiamız olmak üzere sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
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