AK Partili Metin Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap
Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Başkan Erdoğan’ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı “Biz Bize yeteriz Türkiyem” kampanyasını eleştirenlere belgelerde cevap verdi.
Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; "Tarih: 31 Ekim 1963, Merhum Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, dönemin Başbakanı. Aydın, Antalya, Afyon, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Mardin ve Uşak'ta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli bulunmadığı için yardım kampanyası başlatılıyor. Aziz milletimiz, #zırnıkyok demeyerek, milli dayanışma kampanyasına tam destek veriyor.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İÇİN
Bilindiği gibi, bağış sistemi acil durumlarda başvurulan bir yöntemdir. O dönemde de ihtiyaç duyulduğu için Devlet ve Millet el ele vererek, birlik, beraberlik örneği göstermiştir. Günümüzde, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadelemizde alınan tedbirler çerçevesinde yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamak için Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla Başkan Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyamızı #zırnıkyok diyerek eleştiriyorlar.
IMF GELSE, HOŞUNUZA GİDER BİLİYORUZ
Bazı kesimler bizi yine IMF'nin kapısında eskiden olduğu gibi yardım dileyen bir Devlet ve Millet olarak görmek istiyorlar. Bu karalama kampanyasının tek gayesi eski Türkiye'de olduğu gibi birilerine Türkiye'nin boyun eğdiğini görmek. #Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü #bizbizeyeteriz. Sizden bir şey bekleyen yok. Gölge etmeyin yeter. IMF gelse, hoşunuza gider biliyoruz. Ama diyoruz ya çok şükür #bizbizeyeteriz" ifadelerini kullandı.
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