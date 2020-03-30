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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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FAHRETTİN ALTUN'DAN #BİZBİZEYETERİZ PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı , Twitter'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' ile ilgili paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun, Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz ! ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin video paylaştı.

İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz !

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