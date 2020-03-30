İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' ile ilgili paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun, Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz Türkiyem! ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin video paylaştı.
İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz Türkiyem!
Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz Türkiyem!pic.twitter.com/8UoLPyR19X— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 30, 2020
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