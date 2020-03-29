Son dakika: İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi! Toplu ulaşım araçları doluluk sayısının %50’si kadar yolcu alacak...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50’si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise İstanbul’da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etti.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50'si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etti.
İşte İBB'nin seferlerini iptal ettiği İETT hatları...
📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez
📌 76BT: Tepekent - TÜYAP
📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs
📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere
📌 92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü
📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs
📌 HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.
📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park
📌 MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent
📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray
📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü
📌 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi
📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi
📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı
📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro
📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı
📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay
📌 25G: Sarıyer -Taksim
📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer
📌 26B Gayrettepe - Eminönü
📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye
📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan
📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim
📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro
📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş
📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı
📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü
📌 59S: Levazım Mahallesi - Şişli
📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli
📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere
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