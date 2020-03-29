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Son dakika: İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi! Toplu ulaşım araçları doluluk sayısının %50’si kadar yolcu alacak...

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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İÇİŞLERİ YENİ KORONAVİRÜS GENELGESİ! TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI...

Son dakika haberi... , koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50’si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı. Öte yandan () ise ’da toplam 30 Hattının seferini iptal etti.

, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50'si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı. Öte yandan () ise 'da toplam 30 Hattının seferini iptal etti.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs etkisi Covid-19 ne zaman sona erecek? İç Hastalıkları Uzmanı Ziya Mocan A Haber'de açıkladı | Video SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS ETKİSİ (COVİD-19) NE ZAMAN SONA ERECEK? İÇ HASTALIKLARI UZMANI ZİYA MOCAN A HABER'DE AÇIKLADI | VİDEO

İşte İBB'nin seferlerini iptal ettiği İETT hatları...

📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez

📌 76BT: Tepekent - TÜYAP

📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs

📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere

📌 92A: Kirazlı - Ateştuğla - Eminönü

📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs

📌 HT2: Hastane - Mahmutbey Metro K.

📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park

📌 MK21: 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent

📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray

📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü

📌 36S: - Sultangazi Belediyesi

📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi

📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı

📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro

📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı

📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay

📌 25G: Sarıyer -Taksim

📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer

📌 26B Gayrettepe - Eminönü

📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye

📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan

📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim

📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro

📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş

📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı

📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü

📌 59S: - Şişli

📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli

📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere

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