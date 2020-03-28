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Başkan Erdoğan yeni koronovirüs tedbirlerini açıklamıştı! İstanbul'da toplu taşımada "seyrek oturma" düzeni

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA SEYREK OTURMA DÜZENİ

Başkan , yeni koronavirüs tedbirlerini tek tek açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'da toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanması yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında artırıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'da toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulaması başlamıştı. İstanbul, , başta olmak üzere 30 büyükşehirde koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Başkan 'ın dün akşam düzenlediği basın toplantısında açıklaması sonrası uygulama artırıldı. Tedbirler içerisinde yer alan, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine halk otobüsü şoförleri ve yolcuları tarafından uyulduğu görüldü.



"OTOBÜSÜN BU HALİNİ FOTOĞRAFLADIM, HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞIM"
Koronavirüs salgınının atlatılacağını ve bugünlerin ileride hatıra olarak anılacağını belirten bir vatandaş," Bugünleri inşallah atlatacağız. Bu günler bize ileride bir hatıra olarak kalacak. Bende otobüsün bu halini fotoğraflayarak arkadaşlarıma attım" şeklinde konuştu.

HER ŞEY HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN
Uygulamanın insan sağlığı için olduğunu belirten otobüs şoförü Mahfuz Erdoğan," Bu uygulama bizim insanlarımızın sağlığı için. Koltuk sayımız 26 olmasına rağmen 13 yolcu alıyoruz. Bu şekilde seferimizi tamamlıyoruz. Bu sayıyı aşıp yolcu almadığımızda tepkiyle karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN 7 MADDELİK PAKETİ AÇIKLAMIŞTI

  1. Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.
  2. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.
  3. Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak
  4. Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.
  5. Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak
  6. Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.
  7. Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı BAŞKAN ERDOĞAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

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