Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı açıklama! Veterinerlere dikkat çekti
Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber'de koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik alınabilecek reaksiyonlarla ilgili önemli önerilerde bulundu. Keşfedilmesi beklenen koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Saraçoğlu, ''gerek aşı gerekse ilaç konusu çok kolay geliştirilebilen bir şey değil, uzun zaman alıyor'' derken, çarpıcı bir tavsiyede bulundu. Prof. Dr. Saraçoğlu, ''Bu koronavirüsler bunlar zoonoztur yani hayvanlardan insanlara geçmiş dolayısıyla bunların başlangıç noktasında veterinerlerimiz var. 27.000 veteriner var bugün Türkiye’de ve bu koronavirüslerle ilgili olarak tecrübeleri çok fazla. Siz ne kadar bilgili olursanız olunuz, araştırmacı olmak çok farklı bir özellik ister. Dolayısıyla biz bu insanlardan istifade edebiliriz.'' dedi.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber canlı yayınına bağlanarak koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
AŞI UZUN ZAMAN ALIYOR, KOLAY BİR ŞEY DEĞİL!
Ben bir Türk hekimi değilim, ben bir kimyacıyım. Kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi ne önerebilirsiniz ne de kullanabilirsiniz. Tabii ki çok güçlü, iyi bilim adamlarımız var tıpta ancak bir kimyacı olarak ben âcizane şunu söylemek isterim, bu gerek aşı gerekse de ilaç konusu malum bu çok kolay geliştirilebilen bir şey değil, uzun zaman alıyor.
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VETERİNERLERİMİZDEN YARDIM ALABİLİRİZ
Bizim hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Hatırlayacak olursanız son programımızda demiştim ki; ''Bu koronavirüsler bunlar zoonoztur'' yani hayvanlardan insanlara geçmiş dolayısıyla bunların başlangıç noktasında veterinerlerimiz var. 27.000 veteriner var bugün Türkiye'de ve bu koronavirüslerle ilgili olarak tecrübeleri çok fazla. Siz ne kadar bilgili olursanız olunuz, araştırmacı olmak çok farklı bir özellik ister. Dolayısıyla biz bu insanlardan istifade edebiliriz. Koronavirüsü veterinerlerimiz çok iyi bilirler.
ANTİKORLARDAN ELDE EDİLECEK SERUMLARLA BİRÇOK HASTA KURTARILABİLİR!
Bugün bilinen tanımlanmış 7'ye yakın koronavirüs var. Bir hekime gittiğinizde eğer hekim size diyorsa 'ya sizde bir soğuk algınlığı var, bu nezledir' diyorsa bilin ki bu koronavirüstür. Ve bu da koronavirüs NL63 genotipidir. Şunu söylemeye çalışıyorum, koronavirüse biz yabancı değiliz ancak bu Kovid-19 gerçekten çok zorlu bir virüs ve bütün dünyayı da imtihan ediyor. Şunu söylemeye çalışıyorum hızlı bir şekilde ne yapabiliriz? Benim acizane önerim, bugün koronavirüse karşı antikor geliştirmiş ve şifa bulmuş insanlar var. Dolayısıyla bunların antikorlarını alıp, hızlı bir şekilde bunları izole edip akut durumunda olan veya yoğun bakımda olan hastalara verilebilir.
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