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Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: Tıbbi maske ithalatında vergi sıfırlandı

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKAN PEKCAN DUYURDU: GÜMRÜK VERGİSİNİ KALDIRDIK

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık.

Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık.

Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık" dedi.

detaylar gelecek...

Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! O ürünlerde vergi yüzde sıfır oldu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI! O ÜRÜNLERDE VERGİ YÜZDE SIFIR OLDU

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