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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Mazhar Alanson'a teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN MAZHAR ALANSON'A TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden #HayatEveSığar kampanyasına destek veren 'a teşekkür etti. Bakan Koca paylaşımında, ''Mazhar Alanson, dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. #HayatEveSığar'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '', dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. #HayatEveSığar'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile görüştü SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA JAPONYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BAY AKİO MİYAJİMA İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 32 bin sağlık personeli alınacak SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI! 32 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

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