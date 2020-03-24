Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Mazhar Alanson'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden #HayatEveSığar kampanyasına destek veren Mazhar Alanson'a teşekkür etti. Bakan Koca paylaşımında, ''Mazhar Alanson, Hayat Eve Sığar dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. #HayatEveSığar'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Mazhar Alanson, Hayat Eve Sığar dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. #HayatEveSığar'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;