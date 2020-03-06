Son dakika: PKK'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a suikast hazırlığı!
Son dakika... Son dönemlerde yapılan kritik harekatlarla bitme noktasına gelen PKK'nın kalleş planı deşifre oldu. Kuzey Irak'ta yapılanan terör örgütü PKK'nın, İstanbul'daki şehit cenazelerini hedef alacağı belirlendi. Yakalanan PKK'lı teröristin telefonundan çıkan veriler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a suikast hazırlığında bulunduklarını gözler önüne serdi.
Özellikle yerli otomobil projesinde önemli rol oynayan ve Türkiye'yi ileriye taşıyacak birçok projeye imza atan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teröristlerin hedefi haline geldiği belirlendi. Terör örgütü PKK'nın İstanbul'da şehit cenazeleri, kalabalık toplantı noktalarına saldırı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yönelik suikast planlandığı ortaya çıktı. Yakalanan teröristlerden birinin telefonunda Bakan Varank'ın fotoğrafı bulunurken, yurtdışından örgüt mensuplarına gönderilen mühimmat elektrik süpürgesinin içinden çıktı.
PKK'LI TERÖRİST SALDIRI PLANLADIĞINI İTİRAF ETTİ
Milliyet''in haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında PKK terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açıldı. İddianamede, 26 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yakalanan terörist Botan Zağroz kod adlı Mehmet Kırık'ın, örgütün büyükşehir merkezlerinde saldırı planladığını itiraf ettiği belirtildi.
BAKAN MUSTAFA VARANK'A UZUN MENZİLLİ SİLAHLA SALDIRI PLANI
Kırık'ın ifadesinde, örgütün büyükşehirlerde şehit cenazeleri, kalabalık toplantı yerleri gibi noktalara saldırı planladığı ve Bakan Mustafa Varank'a yönelik uzun menzilli silah ile suikast yapılacağını söylediği belirtildi. Şerzan kod adlı terörist Ahmet Nadiroğlu ile Cuma kod adlı terörist Süleyman Günyeli'nin de saldırılar için hazırlık içerisinde olduklarını anlattı.
ARAMALARDA ORTAYA ÇIKTI!
İddianamede, şüpheli Cuma Topalan'ın internette devlet büyüklerinin isimlerini aradığı ve telefonunda Mustafa Varank'ın fotoğrafının bulunduğu belirtildi. İddianamede, teröristlerin kalabalık bir ekip halinde İstanbul'da Esenyurt ve Sultangazi'de ev kiraladıkları ve yurt dışındaki Sozdar kod adlı Nurhayat Üstündağ adlı terörist tarafından saldırılarda kullanılacak mühimmat ve silahlar gönderildiği belirtildi. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında elektrik süpürgesinin içerisinde 9x19 mm ebatında 85 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
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