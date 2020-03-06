Son dakika: Bakan Pekdemirli'den flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Arıcılık, Yem Bitkileri ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemeleri" ne ait açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." diye konuştu.