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Son dakika: Bakan Pekdemirli'den flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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BAKAN PEKDEMİRLİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir , "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir , "Arıcılık, Yem Bitkileri ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemeleri" ne ait açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Bugün saat 18.00 itibarıyla... BAKAN PAKDEMİRLİ MÜJDEYİ VERDİ! "BUGÜN SAAT 18.00 İTİBARIYLA..."

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