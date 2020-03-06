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Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

Son dakika haberine göre , Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberine göre , Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ile komutanların 'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 'daki 2. Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

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