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Son dakika: ODATV haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç için tutuklama talebi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
ODATV HABER MÜDÜRÜ VE MUHABİRİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

'de yapılan haberden dolayı Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç hakim karşısına çıktı. ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç ODATV'de yapılan bir haberden dolayı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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