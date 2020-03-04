Son dakika: ODATV haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç için tutuklama talebi

ODATV'de yapılan haberden dolayı Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç hakim karşısına çıktı. ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç ODATV'de yapılan bir haberden dolayı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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