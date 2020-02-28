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Son dakika: İdlib şehitlerinin intikamı böyle alınıyor! İşte en net görüntüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI BÖYLE ALINIYOR! İŞTE EN NET GÖRÜNTÜLER

33 şehit verdiğimiz alçak saldırı sonrası TSK tarafından 'deki rejim hedefleri sabaha kadar vuruldu. Rejim hedeflerinin vurulduğu ana ilişkin son görüntüler yayınlandı. İşte şehitlerimizin intikamı böyle alınıyor.

AHaber CANLI YAYIN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de rejim güçlerini vurma anına ilişkin yeni görüntüler A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. Canlı yayında Türk askerinin Suriye rejimine bağlı güçleri havadan vurma görüntüleri yayınlandı.

309 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı." dedi ve "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. tarafından yapılan açıklamaları da net bir şekilde yalanlayan "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması ve Rusya'ya yalanlama SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI VE RUSYA'YA YALANLAMA
Son dakika: Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor SON DAKİKA: TÜRKİYE KAHRAMANLARINA AĞLIYOR! İDLİB ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ BELLİ OLUYOR
İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Rejim askerleri ateş altına alındı İDLİB OPERASYONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER! REJİM ASKERLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI
İdlib halkından TSK'ya destek gösterisi İDLİB HALKINDAN TSK'YA DESTEK GÖSTERİSİ

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