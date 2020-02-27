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Son dakika: Hatay Valisi: 29 Mehmetçik şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
HATAY VALİSİ: 29 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

Son dakika haberleri... Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerini hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Vali Doğan açıklamasında, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 9 Mehmetçik'in şehit olduğunu açıkladı. Bir süre sonra yeniden basın mensupları karşısına çıkan Vali Doğan, şehit sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını belirtti.

VALİ DOĞAN HATAY HALKINA SESLENDİ

9 şehit sayısının 29'a yükseldiğini belirten Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." şeklinde konuştu.

ŞEHİT SAYISI 29'A ÇIKTI

Vali Doğan, "Ağır yaralı Mehmetçiklerimizden 7 tanesi daha şehit oldu. Şehit sayısı 29'a yükseldi." dedi.

Hatay Valisi Doğan: 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu HATAY VALİSİ DOĞAN: 9 MEHMETÇİĞİMİZ ŞEHİT OLDU

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meml&#252;k memlük

birlik beraberlik zamani, bütün müslümanlar birdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 01:45
Orhan Orhan

Gazamız mubarek olsun, gerekirse bu yolda öleceğiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 01:23
osman0573 osman0573

ayının suriyeden çıkma vakti gelmiştir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 01:16
rb rb

yeteeeeeeeerrrrrrrrr!!!!!!!!!!!! suriyeyi topraklarımıza katalım artık!!!!!!!!!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 28.02.2020 00:38
VEZİR VEZİR

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 28.02.2020 00:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

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