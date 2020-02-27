Son dakika: Hatay Valisi: 29 Mehmetçik şehit oldu

Son dakika haberleri... Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerini hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Vali Doğan açıklamasında, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 9 Mehmetçik'in şehit olduğunu açıkladı. Bir süre sonra yeniden basın mensupları karşısına çıkan Vali Doğan, şehit sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını belirtti.

VALİ DOĞAN HATAY HALKINA SESLENDİ

9 şehit sayısının 29'a yükseldiğini belirten Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." şeklinde konuştu.

ŞEHİT SAYISI 29'A ÇIKTI

Vali Doğan, "Ağır yaralı Mehmetçiklerimizden 7 tanesi daha şehit oldu. Şehit sayısı 29'a yükseldi." dedi.