Son dakika: Hatay Valisi: 29 Mehmetçik şehit oldu
Son dakika haberleri... Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerini hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Vali Doğan açıklamasında, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 9 Mehmetçik'in şehit olduğunu açıkladı. Bir süre sonra yeniden basın mensupları karşısına çıkan Vali Doğan, şehit sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.
Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.
Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını belirtti.
VALİ DOĞAN HATAY HALKINA SESLENDİ
9 şehit sayısının 29'a yükseldiğini belirten Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." şeklinde konuştu.
ŞEHİT SAYISI 29'A ÇIKTI
Vali Doğan, "Ağır yaralı Mehmetçiklerimizden 7 tanesi daha şehit oldu. Şehit sayısı 29'a yükseldi." dedi.
kalan karakter 1000
birlik beraberlik zamani, bütün müslümanlar birdir.cevapla 28.02.2020 01:45
Gazamız mubarek olsun, gerekirse bu yolda öleceğizcevapla 28.02.2020 01:23
ayının suriyeden çıkma vakti gelmiştircevapla 28.02.2020 01:16
yeteeeeeeeerrrrrrrrr!!!!!!!!!!!! suriyeyi topraklarımıza katalım artık!!!!!!!!!!!cevapla 28.02.2020 00:38
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İletişim Başkanlığı'ndan flaş açıklama
- MHP lideri Devlet Bahçeli kurmaylarını topladı
- İbrahim Kalın, Robert C. O'Brien ile görüştü
- Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı
- Bakan Albayrak'tan şehitler için taziye mesajı
- ABD'li Senatör'den İdlib mesajı
- Esad rejimi İdlib'de TSK unsurlarına saldırdı
- Esad rejimi bombardımana tutuldu!
- Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı
- AK Parti Sözcüs�� Çelik'ten flaş açıklamalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!