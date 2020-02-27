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Prof. Dr. Akademisyen Mesut Hakkı Caşin: Bu Türkiye'ye bir saldırıdır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
PROF. DR. AKADEMİSYEN CAŞİN: BU BİR SALDIRIDIR

Prof. Dr. Akademisyen Mesut Hakkı Caşin, A Haber'de Mehmetçikleri vuranın Rusya olduğunu ve bunun açık bir saldırı olduğunu belirtti. Caşin, "Soçi ve ne kadar mutabakat varsa bitmiştir. Bu Türkiye'ye bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

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