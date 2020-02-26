Yalova Belediye Başkan Yardımcısı dahil 6 kişi yolsuzluktan tutuklandı
Yalova Belediyesi'nde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması devam ediyor. 22 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç dahil 6 kişi tutuklandı.
Yalova Belediyesi'nde 22 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada; T.T, H.Ç ve E.G resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
KENAN KIRAN / SABAH
Yalova Belediyesi'nde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması devam ediyor.
Yalova Belediyesi'nde 22 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmasında T.T, H.Ç ve E.G'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Söz konusu kişilerin, resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında T.T, H.Ç ve E.G isimli şahıslar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25 Şubat 2020 günü gözaltına alınmıştır" denildi.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi ile ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik tutuklandı.
Soruşturma kapsamında üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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