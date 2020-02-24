Son dakika: Savunma Bakanı Hulisi Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
Son dakika haberi... Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her iki Bakan; başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.
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