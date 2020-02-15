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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ankara'da gençlerle buluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
BAKAN ALBAYRAK ANKARA'DA GENÇLERLE BULUŞTU

, Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından TÜGVA tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi’nden kareler paylaştı.

, Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi'nde, mezun olup hayata atılmaya hazırlanan kardeşlerimizle ülkemiz, ekonomimiz ve dünyadaki gelişmeler üzerine ufuk açıcı bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

İşte o paylaşımı:

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