Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ankara'da gençlerle buluştu
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından TÜGVA tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi’nden kareler paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi'nde, mezun olup hayata atılmaya hazırlanan kardeşlerimizle ülkemiz, ekonomimiz ve dünyadaki gelişmeler üzerine ufuk açıcı bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.
İşte o paylaşımı:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP Şanlıurfa il kongresinde yumruklar konuştu!
- İmran Han: Erdoğan burada seçimi kazanabilir
- Kuyruğun sonu yok! Geri döndüler...
- İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
- Çanakkale'de korkutan deprem
- TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına önemli takviye!
- Mega projeye sıkı takip!
- Sabiha Gökçen'deki kaza ile ilgili önemli gelişme
- Mehmetçik son anda yetişti! Kışın ortasında...
- Erdoğan, Şahin'in cenaze namazına katıldı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
- İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?
- 15 Şubat altın fiyatları: Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları artacak mı?
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?