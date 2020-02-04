Son dakika: Manisa Akhisar'da korkutan deprem |Son depremler

Son dakika haberine göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Manisa'da yaşanan son depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaların detayları haberimizde...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre bir son dakika depremi meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

#DEPREM: Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 4, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ MANİSA'DA YAŞANAN SON DEPREMİ VERİLERİ...