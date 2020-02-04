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Son dakika: Manisa Akhisar'da korkutan deprem |Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
MANİSA AKHİSAR'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; 'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Manisa'da yaşanan son depremle ilgili ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () yapılan açıklamaların detayları haberimizde...

'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde meydana geldi.

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu listesine göre bir son dakika depremi meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan bir meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ MANİSA'DA YAŞANAN SON DEPREMİ VERİLERİ...

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