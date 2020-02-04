Son dakika: Manisa Akhisar'da korkutan deprem |Son depremler
Son dakika haberine göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Manisa'da yaşanan son depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaların detayları haberimizde...
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre bir son dakika depremi meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 4, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️https://t.co/cofXSurHiN
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 4, 2020
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) https://t.co/sMHyP66vdU
04.02.2020, 19:47:09 TSİ
Büyüklük: 4.2,
Derinlik: 10.0 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ MANİSA'DA YAŞANAN SON DEPREMİ VERİLERİ...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!
- Başkan Erdoğan'dan anlamlı mesajı
- AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Van kar tatili...
- Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- Terör örgütü elebaşısının akrabalarına operasyon!
- 10 Kasım konuşması liseli gençlerle buluştu
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Ensar Vakfı'ndan iddialara belgeli yanıt
- Suriye sınırında sıcak dakikalar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 155. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle! – ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?