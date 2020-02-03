Son dakika: Başkan Erdoğan'a Ukrayna’da böyle karşılandı
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de havaalanında karşılandı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşecek ve iki lider Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katılacak.Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 12.15'de resmi ziyaret için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Dibrova, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha, AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkanı Yaşar Halit Çevik, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Büyükelçilik personeli karşıladı.
Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'na katılacak.
ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?
Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 'Bu saldırı barışın ve huzurun kalkmasına neden olacaktır'
- Başkan Erdoğan: Muhatap Rusya değil Rejim!
- Türkiye Rusya ile yol ayrımında mı?
- AK Parti'den İdlib açıklaması!
- Yerli otomobil eleştirisine THY örneği!
- Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gitti
- Çelik: Rejim terör örgütü gibi davranıyor
- Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Filistin açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
- Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Super Bowl nedir? Super Bowl hangi kanalda?
- Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı! EDHO 155. bölüm fragmanı izle
- Aslı Bekiroğlu ifşa sonrası konuştu! Aslı Bekiroğlu görüntüleri sosyal medyayı salladı!
- Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?
- Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!
- Elazığ ve Malatya’da yarın okul var mı? Elazığ Malatya okullar ne zaman açılacak?
- Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?
- Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle! GS Kayserispor CANLI
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
- Kendi resmî dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?