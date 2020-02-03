Ahmet Mekin’in acı günü! Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti...
Türk sinemasının emektar oyuncularından, ’Altın Portakal’ ödüllü Ahmet Mekin’in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.
Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yumdu. Eşinin saat 08.00'de yaşamını yitirdiğini öğrenen Mekin, hastaneye geldi. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı.
Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi bugün uçakla Balıkesir'e gönderilecek. Erdek ilçesinde düzenlenecek tören sonrası cenaze burada toprağa verilecek.
2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTI
Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için 2 hafta önce DHA'ya verdiği röportajda 1957 yılında eşim Avrupa'da Orhan Kemal'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü" diye röportaj vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti'den İdlib açıklaması!
- Çelik: Rejim terör örgütü gibi davranıyor
- Hain saldırıya sert tepki!
- Hain saldırı sonrası Esad rejimini böyle vurduk!
- Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
- Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gitti
- "İdlib'deki saldırı Türkiye’yi yolundan çevirmez"
- YPG-PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe
- 'Bu saldırı barışın ve huzurun kalkmasına neden olacaktır'
- Erdoğan’dan İdlib'deki kalleş saldırı hakkında flaş açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Super Bowl nedir? Super Bowl hangi kanalda?
- Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı! EDHO 155. bölüm fragmanı izle
- Aslı Bekiroğlu ifşa sonrası konuştu! Aslı Bekiroğlu görüntüleri sosyal medyayı salladı!
- Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?
- Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!
- Elazığ ve Malatya’da yarın okul var mı? Elazığ Malatya okullar ne zaman açılacak?
- Yarın okul var mı? 15 tatil uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi yarın okullar yarım gün mü?
- Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle! GS Kayserispor CANLI
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
- Kendi resmî dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?