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Orta Doğu'da yeni kaos planı! Trump Filistin'i bölme planını açıklıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
ABD BAŞKANI TRUMP, ORTA DOĞU PLANINI AÇIKLADI

Son dakika haberi! 'nin tek taraflı planı! ABD Başkanı , Filistin-İsrail için ne öneriyor? Trump'tan önemli açıklamalar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Gerçekçi, iki devletli bir çözümden bahsediyorum

Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek

Anlaşmaların Filistinliler için de harika olmasını istiyorum

Herkesin Mescid-i Aksa'yı ziyaret edebilmesini sağlayacağız

detaylar gelecek...

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