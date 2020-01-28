Orta Doğu'da yeni kaos planı! Trump Filistin'i bölme planını açıklıyor
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
Son dakika haberi! ABD'nin tek taraflı Orta Doğu planı! ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail için ne öneriyor? Trump'tan önemli açıklamalar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Gerçekçi, iki devletli bir çözümden bahsediyorum
Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek
Anlaşmaların Filistinliler için de harika olmasını istiyorum
Herkesin Mescid-i Aksa'yı ziyaret edebilmesini sağlayacağız
detaylar gelecek...
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