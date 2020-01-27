Trump'tan koronavirüsün durdurulmasıyla ilgili Çin'e yardım teklifi
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) durdurulması konusunda Pekin'e yardıma hazır olduklarını belirtti.
Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu koronavirüsün ABD'de çok az sayıda görüldüğünü ve süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.
"HER TÜRLÜ YARDIMI ÖNERDİK"
Trump, açıklamasında, "Çin ile söz konusu virüsle ilgili olarak çok yakın irtibat halindeyiz. Çin'e ve Devlet Başkanı Şi'ye gerekli olabilecek her türlü yardımı önerdik. Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir." değerlendirmesinde bulundu.
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